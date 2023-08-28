У понеділок, 28 серпня, український рух опору за підтримки ГУР завдав удару безпілотником по казармі «кадирівців». Про це розповіли у Головному управлінні розвідки.

Інформація про вибух у казармі в окупованому Енергодарі почала надходити ще зранку. Згодом в ГУР підтвердили свою причетність до знищення російських окупантів. За даними розвідників, після окупації міста будівлю на вулиці Будівельників, 46 захопили «кадирівці». В останні місяці в ньому розміщувалися підрозділи ОМОНу «Ахмат-1».

«О 09:50 за вказаною адресою стався вибух. В результаті постраждав особовий склад оккупантів та припарковані у дворі автомобілі. У приміщенні почалася пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Уточнюється інформація про кількість вбитих та поранених "кадирівців"», – йдеться у повідомленні ГУР.

Операцію провів рух опору за підтримки української розвідки. У ГУР наголосили, що постраждалих серед мирного населення немає. Також відомо, що після вибуху росіяни терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі у місті проходять перевірки, а інтернет працює з перебоями.