Росіяни розстріляли трьох українських військових 18 лютого

Російські окупанти здійснили ще один воєнний злочин на території України – розстріляли ще трьох українських військовополонених поблизу Роботиного у Запорізькій області. Про розстріл українських військових повідомили у вівторок, 20 лютого, у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Відео зі стратою український полонених під Роботиним з’явився у соцмережах 20 лютого. На відео видно, як росіяни розстрілюють трьох українців, які здалися в полон.

«Подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, 19 лютого ЗСУ підтвердили факт страти росіянами українських полонених в Авдіївці 18 лютого. Окупанти обіцяли провести евакуацію шістьох поранених українських бійців, що лишилися в оточенні в опорному пункті «Зеніт», а натомість розстріляли їх. Тіла військових на відео, яке напередодні поширювали кремлівські пабліки, впізнали їхні рідні. Зазначимо, Україна відвела військові підрозділи з Авдіївки 17 лютого, і під час відходу частина українських воїнів потрапила у полон.