У четвер, 16 травня, у Брюсселі Північноатлантичний Альянс проведе засідання військового комітету, у межах якого відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО. Під час зустрічі учасники планують обговорити подальшу підтримку Києва. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАТО, опублікованому у понеділок, 29 квітня.

На засіданні військового комітету НАТО головуватиме його очільник адмірал Роб Бауер. У прес-службі НАТО зазначили, що «одна з частин засідання буде присвячена Україні».

«На першому засіданні головнокомандувачі зберуться у форматі Ради Україна-НАТО для обговорення агресивної війни Росії проти України, ситуації на місцях і подальшої підтримки України з боку НАТО і країн-членів Альянсу», – йдеться у повідомленні.

Крім того, на засіданні військового комітету будуть присутні командувачі військ країн-членів Альянсу, верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Крістофера Каволі та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який має обговорити «ключові пріоритети і виклики Альянсу».

«Союзники по НАТО не виконали того, що обіцяли»

Під час свого візиту до Києва у понеділок, 29 квітня, Єнс Столтенберг визнав, що затримки поставок зброї Україні мали серйозні наслідки на полі бою, пише «Укрінформ». За словами генсекретаря НАТО, якщо Росія переможе у війні проти України, тоді Альянсу доведеться витрачати набагато більше грошей на власну безпеку.

«Союзники по НАТО не виконали того, що обіцяли. Сполучені Штати витратили місяці, щоб погодити пакет для України, і європейські союзники не доставили ту кількість боєприпасів, яку обіцяли. Це мало серйозні наслідки на полі бою. Нестача боєприпасів надала росіянам можливість тиснути вздовж лінії фронту, нестача засобів ППО дозволила російським ракетам вразити більше цілей, нестача глибоких ударних спроможностей дозволили Росії сконцентрувати більше сил. Наслідки цього ми бачимо зараз», – цитує «Укрінформ» Єнса Столтенберга.

Втім, Єнс Столтенберг зауважив, що останнім часом поставки зброї для України суттєво збільшились. Він наголосив на тому, що цю роботу координує головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, який усвідомлює нагальні потреби України.

Як інформував ZAXID.NET, після схвалення Конгресом законопроекту про виділення 61 млрд доларів допомоги Україні і підписання цього документу президентом США Джо Байденом, постачання зброї Силам оборони України відновилось. Міноборони США повідомило про виділення двох пакетів допомоги по 1 млрд доларів та одного пакету на 6 млрд доларів. Окрім того, Велика Британія повідомила про надання Україні пакету допомоги на 617 млн доларів. Чергову допомогу Силам оборони надіслала також Німеччина.

«Заяв недостатньо. Ми повинні побачити поставку зброї. Тож я чітко заявив про це не лише під час зустрічі з президентом Зеленським, але й публічно, тому що вважаю, що ми повинні усвідомлювати, що коли ми не виконуємо поставки, коли ми затримуємо поставки, мова йде про життя і смерть. Це має реальні наслідки. Ця війна – не якась теоретична річ», – прокоментував генеральний секретар альянсу заяви країн про надання військової допомоги Україні.