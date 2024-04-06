Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має сама вирішувати, на які компроміси готова піти у війні з Росією. Про це 6 квітня повідомила «Європейська правда».

Столтенберг заявив, що військова підтримка є життєво важливою, щоб Україна витіснила російські війська та примусила лідера РФ Владіміра Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації, він також припустив, що Києву, можливо, також доведеться піти на поступки.

«Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів», – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО зауважив, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що «справжній мир» буде досягнутий тоді, коли Україна переможе. Він також заявив, що є а«вторитарний альянс», який надає один одному практичну підтримку, та який стає дедалі більш тісним, маючи на увазі Росію, Китай, Іран та КНДР.

«Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключові деталі для оборонної промисловості, під що Москва закладає Пекіну своє майбутнє», – вказав Столтенберг.

Раніше генсек НАТО висловив думку, що подальші бойові дії в Україні можуть розвиватись за двома сценаріями залежно від того, чи зможуть союзники в Альянсі згуртуватись для допомоги Києву.