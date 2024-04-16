Україна надішле запит до Північноатлантичного Альянсу для скликання засідання Ради Україна-НАТО, на якому буде обговорюватись питання посилення української ППО. Про це 16 квітня повідомив президент Володимир Зеленський.

Голова держави вкотре нагадав про дискусії, пов’язані з тим, як США та інші західні союзники долучились до відбиття атаки Ірану на Ізраїль із використанням ракет і дронів.

«За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти – тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові "Шахеди" та балістика. Про різні загрози ескалації», – перерахував Зеленський.

Він підкреслив, що в усіх випадках ідеться про однаково цінні людські життя, які повинні «захищати на одному рівні від терору».

«Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет», – оголосив президент, не уточнивши подробиць.

До слова, напередодні Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю під час іранських ударів.