У Сполучених Штатах Америки на 21 рік та вісім місяців ув’язнили колишнього співробітника Пентагону Джареха Себастьяна Далке. За даними прокуратури, 32-річний чоловік намагався передали російському агенту секретну інформацію. Про це йдеться у повідомленні міністерства юстиції США, опублікованому у понеділок, 29 квітня.

У 2023 році Джарех Себастьян Далке визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення у спробі передачі секретної інформації іноземному агенту, який виявився співробітником ФБР.

Далке працював розробником безпеки інформаційних систем в Агентстві національної безпеки з 6 червня по 1 липня 2022 року. Засуджений визнав, що у серпні-вересні 2022 року використовував зашифрований обліковий запис електронної пошти щоб передати фрагменти трьох секретних документів чоловіку, якого він вважав російським агентом. Ця людина виявилась таємним співробітником ФБР. Усі три документи, з яких були взяті витяги, класифікуються як «цілком секретні».

Приблизно 26 серпня 2022 року Далке запросив 85 тис. доларів США в обмін на всю інформацію, якою він володіє. Далке стверджував, що ця інформація буде мати значення для Росії. Він запевнив співробітника ФБР, якого вважав російським агентом, що поділиться додатковою інформацією в майбутньому.

Згодом Далке домовився про передачу додаткової секретної інформації, якою він володів. ФБР заарештувало Далке 28 вересня 2023 року, через кілька хвилин після того, як він передав файли.

«Цей підсудний, який присягнув захищати нашу країну, вважав, що продає секретну інформацію про національну безпеку російському агенту, хоча насправді він був агентом ФБР. Цей вирок демонструє, що ті, хто прагне зрадити нашу країну, відповідатимуть за свої злочини», – сказав генеральний прокурор Меррік Гарленд.

Нагадаємо, у Баварії правоохоронці викрили двох російських агентів, які планували зірвати постачання військової допомоги для України від Німеччини. Для цього вони планували підпалити об’єкт німецької військової інфраструктури. Правоохоронці затримали чоловіків біля полігону США у Баварії, де тренуються українські військовослужбовці.