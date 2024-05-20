Головний прокурор МКС Карім Хан звинуватив ізраїльських високопосадовців і керівництво ХАМАС у злочинах проти людства

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС. Відповідна заява з клопотаннями прокурора з’явилась на сайті суду у понеділок, 20 травня.

Офіс головного прокурора МКС зібрав докази, які дозволяють притягти до кримінальної відповідальності голову Ісламського руху опору (ХАМАС) в секторі Гази Яхью Сінвара, командира військового крила ХАМАС Мохаммеда Діаба Ібрагіма Ад-Масрі та голову політичного бюро ХАМАС Ісмаїла Ханію.

Усіх трьох вважають відповідальними за воєнні злочини та злочини проти людства, скоєні на території Ізраїлю і в секторі Гази бойовиками ХАМАС у період щонайменше з 7 жовтня 2023 року. Йдеться про чисельні атаки на цивільних, катування, зґвалтування, захоплення заручників, жорсткове поводження з військовими та інше. Їм закидають убивство сотень громадян Ізраїлю у поселеннях Кфар-Аза, Нір Оз, Нахаль Оз, Беері та на музичному фестивалі Supernova, а також захоплення щонайменше 245 заручників, яких вивезли в сектор Гази.

В Офісі Міжнародного кримінального суду вважають, що вказані лідери ХАМАС відповідальні за планування нападів і підбурювання до воєнних злочинів.

Також Карім Хан заявив про зібрані докази, які свідчать про відповідальність прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта за воєнні злочини у секторі Гази щонайменше з 8 жовтня 2023 року.

Лідерам Ізраїлю загрожує кримінальна відповідальність за використання голоду як методу ведення війни, навмисне заподіяння шкоди здоровʼю, навмисні вбивства, атаки на цивільне населення Гази та інші злочини проти людяності. Усі звинувачення стосуються військової операції армії Ізраїлю в секторі Гази, яка почалася у відповідь на атаку ХАМАС.

Також їм закидають облогу сектора Гази, перекриття усіх пунктів пропуску і блокування гуманітарної допомоги.

Тепер колегія суддів МКС розгляне клопотання Каріма Хана про видачу ордерів на арешт.

У квітні агентство Bloomberg повідомляло, що США та їх союзники висловили занепокоєння щодо можливих ордерів на арешт топ-посадовців Ізраїлю, які є близькими союзниками США. На думку сторін, так звані «ізраїльські ордери» зірвуть шанси на їхню домовленість про припинення вогню.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня 2023 року палестинське ісламістське угруповання ХАМАС розпочало напад на Ізраїль. Вторгнення на територію країни супроводжувалось масованим ракетним обстрілом південних і центральних районів Ізраїлю, вбивствами сотень мирних жителів і захопленням заручників. У відповідь 8 жовтня військово-політичний кабінет Ізраїлю офіційно оголосив стан війни, дозволивши «далекосяжні військові кроки»: мобілізацію 300 тис. резервістів, знищення ватажків терористів, руйнування військових об’єктів та інше.

До слова, у березні 2023 року МКС видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, якого звинувачують у злочинах, скоєних в Україні.