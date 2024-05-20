«Київстар» вперше з початку війни підвищить абонплату для своїх клієнтів

Найбільший оператор мобільного зв’язку «Київстар» підвищить вартість низки тарифних планів, запропонувавши абонентам перейти на новий тарифний план із більшим об'ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу вартість. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров агентству «Інтерфакс-Україна» у понеділок, 20 травня.

За словами Комарова, це перший випадок підвищення цін на тарифи з часу повномасштабного вторгнення. Зміни торкнуться тарифних планів, які не змінювалися декілька років.

«Споживання, що зростає, інфляція, девальвація змушує всіх виробників, сервіс-провайдерів так чи інакше підвищувати ціни. Ми робимо це вперше з початку війни. До того ж ми даємо клієнтам вибір: або перейти на новий тарифний план із більшим обсягом послуг, або вибрати альтернативу з наявних тарифних планів за меншу ціну і з меншим обсягом послуг. І насправді потрібно розуміти, що це неминучий процес», –сказав голова компанії.

Олександр Комаров назвав основною причиною підвищення вартості тарифів ціни на електроенергію. Ця стаття витрат обходиться компанії приблизно в кілька мільярдів гривень на рік і вона зросла більш ніж на 100%. Окрім того, близько 70−80% інвестицій компанії пов'язані із закупівлями в іноземній валюті на тлі 45% девальвації гривні з грудня 2021 року.

Водночас він запевнив, що підвищення тарифів наразі торкнуться лише частини клієнтів.

«Ми не змінюємо тарифи протягом 12 місяців. Наприклад, якщо у нас є нова клієнтська база, яка підключилася менш ніж за рік до цього моменту, їхні тарифи ми не чіпаємо. Ще один приклад – ми в «Київстарі» маємо сотні тисяч клієнтів, які змінюють тарифні плани… Ці клієнти мають протягом 12 місяців імунітет від ініціативи з пропозицією змінити тарифний план з боку компанії», – додав президент компанії.

За інформацією на сайті компанії «Київстар», наразі тарифи на послуги мобільного зв'язку стартують від 150 грн на місяць для звичайних користувачів, та 125 грн – для пенсіонерів.