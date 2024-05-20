Пожежа приватного будинку в місцевості Козельники у Львові

У понеділок, 20 травня, на вул. Бережанській у Сихівському районі Львова сталася масштабна пожежа в приватному житловому будинку.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, виклик про пожежу надійшов близько 15:40. На момент прибуття пожежників, дерев’яно-цегляна будівля вже була охоплена вогнем, вогонь швидко поширювався дерев’яними конструкціями. Пожежу гасили близько години 20 рятувальників та чотири одиниці спецтехніки.

На Сихові спалахнув приватний будинок з дерев’яною надбудовою

Внаслідок пожежі постраждав 68-річний власник будинку, однак від госпіталізації він відмовився. Вогонь знищив дерев’яну прибудову другого поверху, вікна та двері, речі домашнього вжитку, пошкодив перекриття на площі 70 м2, облицювання стін та стелі.