У результаті пожежі згоріли двері, техніка та частина товару

Поліцейські затримали 43-річну львів’янку, яка вночі 18 квітня підпалила магазин мережі «Близенько» на вул. Богдана Хмельницького у Львові. У результаті згоріли двері магазину та частина товару. Жінці загрожує до 10 років тюрми.

Як розповіли в поліції Львівщини, пожежа в магазині на вул. Богдана Хмельницького у Львові сталася близько 1:30 ночі 18 квітня. Після локалізації пожежі правоохоронці встановили, що причиною займання був підпал. Вогонь пошкодив вхідні двері у магазин, обладнання та частину товару. Постраждалих немає.

Палійку затримала поліція

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», поліцейські встановили зловмисницю, причетну до підпалу. Палійкою виявилася 43-річна львів’янка. Жінка принесла до службового входу у торгівельний заклад папір та картон, облила його легкозаймистою речовиною, підпалила та втекла. За даними ZAXID.NET, горів магазин мережі «Близенько».

Затриманій повідомили про підозру в умисному знищенні та пошкодженні майна (ч.2 ст.194 ККУ). Винуватиці загрожує від трьох до 10 років тюрми.