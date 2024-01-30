Палія встановили завдяки відео з камер спостереження

У понеділок, 29 січня, 41-річний мешканець села Оброшине поблизу Львова підпалив будинок односельця, з яким конфліктував. Винуватця підпалу вже затримали поліцейські, йому загрожує до 10 років тюрми.

За даними поліції Львівщини, напередодні близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення від 33-річного мешканця одного з сіл Львівського району про те, що невідома особа облила займистою речовиною та підпалила його будинок, після чого втекла. Внаслідок пожежі будинку ніхто не постраждав.

Вивчивши відео з камер спостереження, розташованих у рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили та затримали виконавця підпалу. Ним виявився 41-річний місцевий житель. Причини підпалу та мотивацію палія в поліції не розголошують.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна (ч.2 ст.194 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до 10 років. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. За даними ZAXID.NET, згаданий підпал стався у селі Оброшине біля Львова.