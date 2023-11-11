Внаслідок підпалу будинок вигорів ізсередини

На Львівщині мешканець Сумської області підпалив будинок сестри колишньої дружини. Чоловіка розшукали та затримали за кілька тижнів у Львові.

Як повідомили в поліції, інцидент трапився ще 3 листопада в одному з сіл Самбірського району на Львівщині. Раніше судимий 61-річний мешканець Сумщини розбив вікно в будинку сестри своєї колишньої дружини. У домі тимчасово ніхто не жив, тож чоловік підпалив речі та розкидав їх у кімнатах, після чого втік. Згодом в будинку виникла пожежа, внаслідок якої будинок був суттєво пошкоджений вогнем.

Поліцейські оголосили підозрюваного у розшук. Його вдалось знайти завдяки записав відеоспостереження, він переховувався у Львові. За вчинене йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.