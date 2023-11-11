61-річний чоловік підпалив будинок сестри колишньої дружини на Львівщині
Після підпалу чоловік утік до Львова
На Львівщині мешканець Сумської області підпалив будинок сестри колишньої дружини. Чоловіка розшукали та затримали за кілька тижнів у Львові.
Як повідомили в поліції, інцидент трапився ще 3 листопада в одному з сіл Самбірського району на Львівщині. Раніше судимий 61-річний мешканець Сумщини розбив вікно в будинку сестри своєї колишньої дружини. У домі тимчасово ніхто не жив, тож чоловік підпалив речі та розкидав їх у кімнатах, після чого втік. Згодом в будинку виникла пожежа, внаслідок якої будинок був суттєво пошкоджений вогнем.
Поліцейські оголосили підозрюваного у розшук. Його вдалось знайти завдяки записав відеоспостереження, він переховувався у Львові. За вчинене йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.