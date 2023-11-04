Причини та обставини виникнення пожеж встановлюють

На Львівщині протягом минулої доби, 3 листопада, внаслідок пожеж у приватних будинках загинули дві людини. Про це повідомили в ДСНС Львівщини.

Одна з пожеж виникла в селі Сапіжанка Львівського району в дерев'яному житловому будинку. На момент прибуття рятувальників до місця виклику з будівлі вибивався густий дим. Через сильне задимленням пожежники працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час розвідки задимленого приміщення вогнеборці виявили тіло 43-річного власника.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, а також пошкодив стелю та стіни. До ліквідації пожежі залучили вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Ще одна пожежа виникла в селі Йосиповичі Стрийського району. Займання сталося в цегляному житловому будинку. На момент прибуття вогнеборців з вікон будинку вибивався вогонь. Пожежа спричинила сильне задимлення.

Під час ліквідації пожежі в кімнаті будинку виявили тіло загиблого чоловіка. Це 76-річний власник будинку.

Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив дерев'яні вікна і двері. До ліквідації пожежі залучили сім рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожеж встановлюють.