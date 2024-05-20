Затриманому загрожує довічне ув'язнення

В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали чергового російського шпигуна. За даними слідчих, чоловік вистежував для росіян комплекси української протиповітряної оборони. Про це у понеділок, 20 травня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, за заданням росіян одесит мав виявити геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО та радіолокаційних станцій, які захищають морську акваторію та узбережжя Одещини. Також окупантів цікавили координати одеської телевежі.

«Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна. За вказівками агресора агент цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

Отримані координати зрадник позначав на картах Google та надсилав агентам ФСБ. Окупанти планували здійснити по цих локаціях прицільні ракетно-дронові удари. За даними Офісу генпрокурора, чоловік допомагав російським спецслужбам з власної ініціативи. За це він розраховував отримати керівну посаду в окупаційній адміністрації, у випадку захоплення міста. Втім, СБУ викрила та затримала російського агента, а також вжила заходів для убезпечення українських військ.

Фальшиві документи, які вилучили у затриманого

Під час обшуків у затриманого виявили фальшиві документи, які йому надали представники ФСБ – посвідчення члена громадської організації, контролера водоканалу та журналіста. СБУ також встановила, що зрадник намагався приховати свої злочини і для цього регулярно змінював мобільні телефони та сім-карти.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.