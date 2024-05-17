Затриманому загрожує довічне ув'язнення

На Харківщині співробітники Служби безпеки України затримали 30-річного місцевого жителя, який працював на російську спецслужбу. За даними слідчих, чоловік допомагав росіянам готувати ракетно-бомбові удари по позиціях Сил оборони. Про це у п’ятницю, 17 травня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, росіяни завербували чоловіка наприкінці 2023 року. Зрадник мав вистежувати для окупантів пункти базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ППО. Щоб виконати це завдання, російський шпигун об’їжджав передмістя Харкова та приховано фотографував місця можливої дислокації підрозділів ЗСУ.

У СБУ зазначають, що окрім передачі даних про обʼєкти ППО, російський агент, за завданням окупантів, намагався мобілізуватись до лав ЗСУ. Але військові контррозвідники викрили колаборанта на стадії оформлення.

«Служба безпеки запобігла втіленню ворожих планів і затримала зловмисника у його власному помешканні. Одночасно з цим було проведено додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучили докази, що вказують на співпрацю з росіянами.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.