Затриманому військовому загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України затримали ще одного інформатора ФСБ, який коригував російські ракетно-дронові удари по Донеччині. Ним виявився контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, що дислокується на сході. Про це у четвер, 4 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, росіян цікавили геолокації найбільшого зосередження особового складу та розташування важкого озброєння ЗСУ, зокрема танків та ствольної артилерії. Український військовий передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та фортифікаційних споруд.

Військовий працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до Росії.

«Для переїзду в Росію він, як багатодітний чоловік, перетнув кордон у напрямку Євросоюзу, а звідти переправився до країни-агресора. На території РФ він встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником ФСБ Сєргєм Карнауховим. Саме йому батько фігуранта зливав розвіддані про Сили оборони, одержані від сина. Карнаухов передавав ці відомості своєму куратору з ФСБ», – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ встановила, інформацію, яку окупанти отримували від військового, вони використовували для підготовки прицільних повітряних атак на пункти дислокації українських військ.

Під час обшуку за місцем перебування затриманого правоохоронці виявили у чоловіка мобільний телефон, за допомогою якого він фіксував координати та фотографував наявне озброєння Сил оборони. З цього ж телефону зрадник відправляв звіти до ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення української зброї або розміщенні ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавленні волі.

Також СБУ вирішує питання щодо повідомлення про заочну підозру батьку затриманого.