Працівник залізниці виявився ідеологічним рашистом

На Чернігівщині СБУ затримала місцевого мешканця, який шпигував за переміщенням військової техніки ЗСУ та готував ракетний удар по об’єктах «Укрзалізниці». Зрадником виявився співробітник підприємства, якого завербували російські спецслужби, повідомили у понеділок, 1 квітня, у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, чоловік слідкував за рухом ешелонів з технікою ЗСУ та перевіряв інформацію росіян щодо переміщень військових вантажів на Чернігівщині. Основною задачею зрадника була підготовка ракетного удару по залізничній лінії, яка сполучає північні та східні області України.

«Отримані дані агент мав дистанційно передати своєму російському куратору у вигляді координат залізничної гілки та пунктів вантажного обслуговування рухомих складів. Ці відомості фігурант планував підтвердити фотографіями українських об’єктів. Загарбники планували використати цю інформацію для ракетного удару по інфраструктурі Укрзалізниці, щоб порушити логістику ЗСУ», – повідомили у прес-службі СБУ.

СБУ повідомила, що працівник «Укрзалізниці» був ідеологічним прихильником рашизму та не отримував грошей за роботу на росіян. Окупанти помітили чоловіка у 2023 році, коли він став активно дописувати у коментарях під постами російських пропагандистських каналів.

Правоохоронці запобігли передачі інформації про «Укрзалізницю» росіянам та затримали зловмисника. Під час обшуків в його помешканні у працівника залізниці виявили мобільний телефон та планшет, через які він спілкувався з російським агентом. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада під час воєнного часу). Наразі чоловік перебуває під вартою – йому загрожує довічне ув’язнення.