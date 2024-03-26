Олександр Сирський задокументував злочин військовослужбовця

В оперативному стратегічному командуванні військ «Хортиця» працював офіцер, який шпигував для російських спецслужб. Викрити його вдалося за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який на той момент працював в ОСУВ, повідомив у вівторок, 26 березня, в інтерв’ю телеканалу ICTV голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Голова СБУ розповів, що в лавах ОСУВ працював підполковник, який співпрацював з російським ФСБ. Офіцер надавав окупантам усю розвідувальну інформацію.

За даними Василя Малюка, шпигуна вдалося затримати за сприяння чинного головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який на той момент був командувачем ОСУВ «Хортиця». Тоді Сирський допоміг задокументувати злочин офіцера.

«В процесі було зрозуміло, що ворогу агент надає всю можливу розвідувальну інформацію, а також дані з різних українських потоків, зокрема з обмеженим доступом. Нам вдалося його виявити. Ми його затримали», – повідомив Василь Малюк.

Хоч очільник СБУ не назвав імені викритого підполковника, він зазначив, що шпигун є уродженцем з Волині. Чоловік не отримував грошей від окупантів, працюючи на ФСБ «ідейно».

Василь Малюк додав, що під час розслідування щодо шпигунства офіцера вдалося викрити інших військовослужбовців у лавах ОСУВ «Хортиця», які також працювали на російські спецслужби. Серед них був ще один офіцер – підполковник Нацгвардії.

За словами голови СБУ, підозрюваних військових затримали та ув’язнили, а згодом вони визнали свою провину. Затримання відбувалося за сприяння МВС та СБУ.

Нагадаємо, 12 березня СБУ затримала на Запоріжжі завербованого росіянами військовослужбовця, який намагався отруїти місцеве командування ЗСУ. Чоловіка завербували через викрадених на окупованій Луганщині батьків.