Для збору інформації чоловік використовував мати загиблого воїна ЗСУ

СБУ затримала на Київщині російського агента ФСБ, який мав шпигувати за підрозділами «Гвардії наступу» МВС України. Для цього шпигун намагався влаштуватися до Нацполіції, повідомили у прес-службі СБУ в понеділок, 25 березня.

Зрадник мав дізнаватися інформацію про базування та особовий склад українських підрозділів. Зібрані розвіддані окупанти планували використати для підготовки повітряних атак на об’єкти Сил оборони та планування наступальних дій на фронті.

«У разі успішного зарахування на службу, він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до “Гвардії наступу” МВС України», – повідомили у прес-службі СБУ.

Перед влаштуванням агента у поліцію ФСБ дала йому випробувальне завдання – розвідати місця дислокації аеродромів та шпиталів ЗСУ, а також оборонних підприємств. Крім того, зрадник мав прослідкувати за однією з механізованих бригад ЗСУ.

«Щоб зробити це, зрадник “втемну” використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. Встановлено, що її син воював у складі цієї бригади та загинув на передовій», – повідомили правоохоронці.

Чоловіка затримали у власному помешканні та оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). На той момент зрадник вже подав документи для працевлаштування в Нацполіцію.

Шпигуном виявився мешканець Броварського району, що на Київщині. Наприкінці 2023 року через його проросійські коментарі у месенджерах завербували співробітники ФСБ. За передачу геолокацій військових об’єктів чоловік отримував гроші.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.