Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України викрили чергового російського інформатора. Чоловік намагався передати інформацію про маршрути руху колон ЗСУ у Харківській області. Про це у п’ятницю, 22 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, зрадником виявився житель передмістя Харкова, який на початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав на Полтавщину. Звідти він за власної ініціативи намагався вийти на російські спецслужби.

Для цього чоловік публікував у прокремлівських Telegram-каналах власні дописи, в яких вихваляв російського диктатора Владіміра Путіна та героїзував російських військових. В одному з таких чатів йому запропонували співпрацю та направили перелік розвідувальних завдань.

Щоб зібрати інформацію для росіян, чоловік використовував своїх знайомих: випитував потрібні факти під час дружніх розмов

«У зоні особливої уваги фігуранта були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість. Одночасно зловмисник намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки. Рашисти планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, у тому числі на Куп’янському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Переписка чоловіка з росіянами

Однак співробітники СБУ викрили чоловіка та затримали на спробі передачі розвідданих. Під час обшуку у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння територією України. Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення.