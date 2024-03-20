Родина Супрунів співпрацювала з росіянами під час окупації Херсону

Колишній директор Херсонського Вищого професійного училища №2 Олександр Супрун, його син Денис і невістка Юлія співпрацювали з росіянами під час окупації Херсона. Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Від початку повномасштабного вторгнення Олександр Супрун залишався директором закладу. Потім він формально пішов у відпустку. Виконувачкою його обов'язків стала його невістка Юлія Супрун. 15 серпня 2022 року у закладі відбулися збори педагогічного колективу. На них колег кликала Юлія Супрун, запитуючи, чи готові вони працювати при окупантах. 15 серпня 2022 року росіяни створили дубль юрособи закладу. Своєю директоркою вони призначили нікому не відому тут жінку – Анну Павленко. За словами співробітників, училище їй показували Супруни – не тільки Юлія, а і її тесть Олександр.

Після призначення «нової номінальної директорки» Денис Супрун став старшим педагогом, а Юлія Супрун пішла на підвищення і зі звичайного педагога стала заступницею директорки. Про це говорять не лише свідки. В училищі журналісти hromadske знайшли списки співробітників, які співпрацювали з росіянами, і отримували від них зарплату. Так, Юлія Супрун за окупантів отримувала 55 тис. рублів, її чоловік – 46 тис. На той момент на двох це було близько 60 тис. грн.

Крім того, усі діти подавали документи про вступ до училища наприкінці серпня 2022 року саме Олександру Супруну – тобто в той момент, коли заклад уже очолювала проросійська директорка. Про це hromadske розповів колишній вихованець ВПУ, який опізнав Олександра Супруна на фото.

На початку жовтня 2022 року дітям-сиротам і дітям з родин, які навчалися у ВПУ №2, запропонували поїхати на «відпочинок» в окупований Крим.Одна з депортованих дівчат стверджувала, що пропозицію їхати до Криму вони отримали від Юлії Супрун. А от іншому хлопцю — Ігорю, поїхати на півострів пропонував чоловік Юлії – Денис. У розмові з hromadske Ігор опізнав і Юлія, і Дениса Супрунів.

Супруни проводжали дітей до річкового порту у Херсоні. Звідти їх повезли в окуповане місто Олешки, а звідти — уже в окупований Крим.Там вихованців училища спочатку поселили в табір «Дружба» в Євпаторії, потім – в «Лучистий», згодом їх перевели в Генічеськ на окупованій Херсонщині. Вирватися із такого «відпочинку» назад в Україну вдалося тільки чотирьом дітям з дев'яти. Тим часом Юлія та Денис Супрун після звільнення Херсона Збройними силами, переїхали у Бровари під Києвом. При цьому Юлія Супрун має статус ВПО і отримує вилати від держави.