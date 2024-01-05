Бізнесмен з Херсонщини годує російських військових

Співробітники Служби безпеки України у Києві затримали власника агрохолдингу, який розташований у тимчасово окупованій частині Херсонщини. За даними слідчих, цей агрохолдинг – один із основних постачальників харчування для російських військ, які перебувають на півдні України. Про це у п’ятницю, 5 січня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, чоловік у травні 2022 року перереєстрував свою агрокомпанію в окупаційному «управлінні федеральної податкової служби Росії у Херсонській області». З того часу підприємство щомісяця сплачує податки у розмірі понад 100 тис. російських рублів до бюджету місцевої окупаційної адміністрації.

Крім цього, агрокомпанія чоловіка є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського «Фонду підтримки учасників сво», який був створений указом Путіна у квітні 2023 року.

Також бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.

«Встановлено, що командування окупаційних угруповань Росії використовує логістичні ангари для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки. Серед них – російські самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Бериславського району», – йдеться у повідомленні.

СБУ затримала бізнесмена у квартирі сина в Києві, там він планував втечу до Росії. Під час обшуку у чоловіка вилучили документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором.

Слідчі СБУ повідомили чоловік про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.