Росія є найбільшим постачальником збагаченого урану в США

Сенат США підтримав законопроект про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Закон має підписати президент Джо Байден, після чого він набуде чинності, повідомив Bloomberg у середу, 1 травня.

Закон, який у грудні 2023 року схвалила Палата представників США, передбачає заборону російського імпорту збагаченого урану через 90 днів після набрання чинності документа. Водночас законопроект дозволяє деякі винятки, які діятимуть до січня 2028 року. Загалом обмеження планують встановити до 2040 року.

Ухвалення законопроекту дозволить розблокувати приблизно 2,7 млрд доларів для підтримки уранової промисловості, які надав Конгрес у січні 2024 року. Кошти виділили за умови обмеження на імпорт збагаченого урану з Росії.

«Згідно з даними Департаменту енергетики США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива американського флоту з понад 90 комерційних реакторів, що робить її першим іноземним постачальником. Ці продажі приносять Росії приблизно 1 мільярд доларів на рік, але заміна цих поставок може стати проблемою та ризикує підняти вартість збагаченого урану приблизно на 20%», – повідомило Bloomberg.

Які країні експортують високозбагачений уран США / Інфографіка Bloomberg

Відповідний законопроект має підписати президент Джо Байден. Документ набуде чинності через 90 днів після його підписання.