Іран має достатньо урану, збагаченого до 60% чистоти для трьох атомних бомб. Про це 16 листопада повідомила агенція Reuters із посиланням на документи МАГАТЕ.

Запаси урану, збагаченого до 60%, в Ірані зросли до 128,3 кг. Це більш ніж утричі перевищує приблизно 42 кг, яких, за визначенням МАГАТЕ, теоретично достатньо для створення ядерної бомби за умови подальшого збагачення.

«Це чимала кількість, особливо якщо її не використовувати», – сказав високопоставлений дипломат, маючи на увазі той факт, що Іран є єдиною країною, яка збагачує уран до такого високого рівня, нібито не виробляючи при цьому ядерну зброю.

Видання зазначає, що Іран має достатньо урану, збагаченого до нижчих рівнів, для створення більшої кількості бомб, але він заперечує, що прагне отримати таку зброю.

Темпи збагачення урану до 60%, однак, сповільнилися до приблизно 3 кг на місяць з 9 кг на початку цього року.

Рада МАГАТЕ рік тому ухвалила резолюцію, в якій зобов'язала Іран провести розслідування щодо слідів урану, знайдених на трьох об'єктах. З того часу МАГАТЕ звузило список об'єктів до двох, але іншого прогресу досягнуто не було.

Список нагальних проблем МАГАТЕ в Ірані також збільшився: березнева угода про повторне встановлення обладнання для моніторингу, в тому числі камер спостереження, вилучених минулого року на вимогу Ірану, була виконана лише частково, а у вересні Тегеран відкликав інспекторів МАГАТЕ.