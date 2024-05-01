Внаслідок атаки загинув чоловік із 38-річною донькою

Вранці середи, 1 травня, російські військові атакували Харківську область. Окупанти керованими авіабомбами завдали ударів по Харкову та селищу Золочів. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

Близько 10:00 під час повітряної тривоги окупанти вдарили по Київському району Харкова. За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, постраждалих внаслідок атаки немає. Втім, є пошкодження цивільної інфраструктури.

«При детальному огляді місця прильоту виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. На даний момент – без загиблих та поранених», – повідомив Ігор Терехов.

Також близько 10:00 окупанти двома керованими авіабомбами завдали ударів по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

«Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці. Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання», – повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також, за словами міністра МВС Ігоря Клименка, щонайменше троє людей отримали поранення внаслідок російської атаки на Золочів.

Пізніше у Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок російського обстрілу селища Золочів загинув чоловік та його 38-річна донька, які перебували в автомобілі. Також внаслідок російської атаки пошкодженні адміністративні будівлі та приватні житлові будинки. Крім того, обстріли знищили 20 авто.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вранці вівторка, 30 квітня, росіяни керованими авіабомбами атакували Харків. Окупанти вдарили по Холодногірському та Київському районах міста. Внаслідок атаки загинув співробітник «Укрзалізниці» Олександр Кот. Чоловік працював монтером колії.