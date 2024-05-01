На Волині двомісячне немовля померло від недоїдання

14 березня у селі Самари Ковельського району від виснаження та недоїдання померло двомісячне немовля. Як інформують у Волинській обласній прокуратурі, 30 квітня правоохоронці повідомили 19-річній матері дитини про підозру у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

«Слідство встановило, що, народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров’ям і своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині», – зазначають у прокуратурі.

У сюжеті ТРК «Аверс» заступниця медичного директора Луцької міської дитячої лікарні Руслана Заяць розповіла, що новонароджена дівчинка перебувала на грудному вигодовуванні й набирала вагу згідно з нормою. Однак, 19-річна мати прийшла з немовлям лише на один прийом до лікаря. Згодом періодично консультувалася через соцмережі.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини стала кахексія – важка форма виснаження організму людини, що характеризується швидким зниженням маси тіла. Переважно виникає при голодуванні чи споживанні їжі з недостатньою калорійністю.

Зі слів речниці поліції Волині Ольги Бузулук, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ (смерть малолітньої дитини з приміткою «нещасний випадок»). Досудове розслідування триває.