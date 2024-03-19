Лікарку Волочинської багатопрофільної лікарні підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків

У понеділок, 18 березня, у Волочинській багатопрофільній лікарні померло немовля. Народжений влітку 2023 року хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження внаслідок дій акушерки-гінеколога. Лікарку відсторонили від виконання обов’язків і повідомили їй про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За інформацією правоохоронців, у липні 2023 року під час прийняття пологів у пацієнтки КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня» Волочинської міської ради акушерка-гінеколог порушила накази МОЗ України, внаслідок чого і породілля, і її новонароджений син отримали травми. Серед діагнозів у дитини — асфіксія, ураження центральної нервової системи, крововиливи, що належить до тяжких тілесних ушкоджень. 18 березня хлопчик помер у лікарні.

Лікарку відсторонили від виконання обов’язків. У медзакладі після запитання про подію перестали відповідати на дзвінки від журналістки ZAXID.NET.

Додамо, що слідчі оголосили жінці підозру за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України. Їй загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.