У Кам’янець-Подільському перинатальному центрі відразу після народження померло немовля. У медзакладі стверджують, що у дитини була важка асфіксія, проте батьки Вікторія та Дмитро Половинки звинувачують лікарів у халатності й написали відповідну заяву в поліцію. Про це йдеться у сюжеті ТСН, опублікованому 13 березня.

Як стверджує подружжя, вагітність у Вікторії Половинки перебігала без ускладнень, аналізи були в нормі. Коли почалися перейми, жінка звернулася у КНП «Перинатальний центр» Кам'янець-Подільської міської ради, оскільки напередодні домовилася із однією з лікарок про супровід її родів. За словами Вікторії, народжувала вона упродовж 16 годин, а коли просила зробити кесарів розтин – на неї не реагували.

«Їй пробили міхур, відійшли води, а після цього родова діяльність почала ставати слабкішою. Їй почали капати “окситоцин”, що заборонено робити, якщо крупний плід, бо це викликає важку асфіксію», – розповів Дмитро Половинка.

Хлопчик народився живим, проте невдовзі помер через асфіксію. Батько стверджує, що лікарка до реанімаційних заходів готова не була. Крім того, у виписці з перинатального центру його дружині вказали діагнози, яких вона ніколи не мала – цукровий діабет, анемія та ожиріння. Відтак, пара вирішила звернутися до правоохоронців. У Кам’янець-Подільському районному управлінні поліції відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання лікарями своїх обов’язків (ч. 2 ст. 140 КК України). Наразі спеціалісти проводять усі необхідні експертизи.

«Це не єдине кримінальне провадження щодо лікарів даного перинатального центру. Уже був випадок, коли дитина померла також під час пологів», – повідомила речниця Кам'янець-Подільського райуправління поліції Наталія Вінцарська.

У Кам’янець-Подільському перинатальному центрі провели так звану патолого-анатомічну конференцію, на якій дійшли висновку, що виявити та попередити внутрішньоутробну гіпоксію у немовляти було неможливо. Тож, як вважає керівництво, про лікарську помилку не йдеться.

«На сьогоднішній день ще тривають певні слідчі дії. Очікуємо остаточного заключення судмедекспертизи», – зазначив директор лікарні Борис Сирота.

Додамо, що асфіксія – це патологія, за якої порушується процес дихання, і у дитини розвивається нестача кисню. Вона буває відразу після народження або в перші декілька діб. Призвести до асфіксії новонароджених можуть чимало факторів, серед яких: порушення розвитку плоду, несумісність крові мами і дитини, потрапляння навколоплідних вод або слизу в дихальні шляхи малюка при народженні тощо. Відразу після народження дитині з асфіксією проводять реанімаційні процедури: прочищають носоглотку і шлунок від слизу, за необхідності проводять інкубацію. Потім новонародженого залишають у палаті інтенсивної терапії, де він перебуває допоки стан не нормалізується.