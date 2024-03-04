Новонароджена дівчинка померла у перинатальному центрі від сепсису

Подружжя Марії та Володимира Остапчуків з селища Лопатин на Львівщині втратило дитину у Львівському перинатальному центрі. Дівчинка народилася на 34 тижні вагітності, її стан оцінили як оптимальний (7 балів за шкалою Апгар), але померла на четвертий день від інфекційного захворювання. Батьки звинувачують лікарів у халатності та написали заяву в поліцію. Поліція відкрила провадження за фактом неналежного виконання обов’язків медичними працівниками.

«Ми переконані, що у смерті нашої довгоочікуваної дитини є вина лікарів», – каже Марія Остапчук. Подружжя Остапчуків звернулося до редакції ZAXID.NET, бо вважають, що розголос допоможе покарати винуватців смерті дитини.

Новонароджена донечка Ніна, яка померла на четвертий день, була другою дитиною в сім’ї. Марія та Володимир вже виховують 7-річного сина. Жінка розповідає, що вагітність була дуже довгоочікувана і планована. Вона стояла на обліку у приватній клініці у Львові, постійно здавала необхідні аналізи і проходила УЗ-діагностику за призначенням лікаря. Жодних застережень до протікання вагітності в лікаря не було. Дитина розвивалася без жодних відхилень від норми.

На 34 тижні вагітності в Марії різко піднявся тиск і почалися набряки. Її відразу скерували у Львівський обласний клінічний перинатальний центр, де протягом доби (9 грудня) зробили кесарів розтин. Оперував лікар Володимир Поврозник.

«Дитина народилась 7 із 10 балів за шкалою Апгар, самостійно дихала і плакала, але так як вона була недоношена, то її скерували в інтенсивну терапію для нагляду. Мене перевели в інтенсивну терапію, щоб контролювати мій стан, бо він був важкий», – розповідає мама дитини.

З її слів, протягом усього часу лікарі запевняли, що дитина стабільна і потрібна підтримуюча терапія. «Я була щаслива, що вдалось налагодити лактацію та годувати доню своїм молоком, але в останній день життя дитини такої можливості вже не було. Завідувачка відділенням інтенсивної терапії, лікарка дитини Вероніка Колдра не виказувала якихось особливих застережень щодо стану дитини, не говорила жодного разу (до дня смерті), що дитина перебуває у загрозливому для життя стані. 12 грудня лікар повідомила, що у шлунковому катетері доньки невеличкі сліди крові, і це нічого страшного, будуть спостерігати, а вже ближче вечора мене покликали і сказали, що дитина у критично важкому стані і не піддається реанімаційним заходам. Дитина померла в мене на очах, це дуже психологічно травматично для будь-якої жінки», – додає Марія Остапчук.

Жінка здивована тим, що після втрати дитини ніхто з персоналу до них з чоловіком не підійшов, не підтримав, не пояснив, чому так трапилося.

«Жодних пояснень від лікаря Вероніки Колдри ми не отримали. Ми все ж таки вирішили дізнатися правду: чому померла наша дитинка?! На цей час в лікарів було багато версій і всі вони повʼязані з тим, що дитину заразила я, хоча є багато фактів, які дають чітке розуміння, що зараження відбулося в лікарні», – додає Марія Остапчук.

З її слів, на прохання показали документи, які відображають лікування дитини, лікарі спершу категорично відмовили. Після цього подружжя звернулось до адвоката, отримало медичні документи та написало заяву в поліцію.

За висновком судмедексперта, причиною смерті немовляти став сепсис.

«Дуже віримо, що розслідування буде справедливим і винні нестимуть покарання. Бо, на жаль, лікарі думають, що це буденна справа, а для нас це був весь світ. В нас немає дня, щоб ми не ходили на могилу нашої донечки Ніни. І хочемо щоб всі знали, що недбалість лікарів є і ми, на жаль, ніхто не захищені», – зауважує Марія Остапчук.

Вона також розповіла, що через психологічні страждання після втрати дитини була змушена звернутися за спеціалізованою допомогою.

ZAXID.NET зателефонував до лікарки Вероніки Колдри, яка лікувала новонароджену доньку Остапчуків, однак вона відмовилася від будь-яких коментарів.

У поліції Львівщини розповіли, що за фактом смерті немовляти у Львівському перинатальному центрі відкрили кримінальне провадження за неналежне виконання обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2. ст. 140 ККУ). Триває розслідування.