Анна Марич у квітні 2021 року приймала пологи у львів'янки Олени Чередєєвої, новонароджений хлопчик якої помер через три дні після пологів

Акушерку-гінекологиню Пустомитівської лікарні Анну Марич судитимуть за неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть немовляти. Наприкінці лютого лікарці повідомили підозру, а 10 березня справу передали до суду. Два роки тому лікарка приймала пологи у дружини військовослужбовця, львів’янки Олени Чередєєвої, і їхній новонароджений син помер на третій день, попри здорову і стабільну вагітність матері.

36-річна львів’янка Олена Чередєєва розповіла ZAXID.NET, що досудове розслідування у справі тривало майже два роки. За цей час відбулося засідання клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, проведено дві судовово-медичні експертизи, допитано свідків та зібрано інші докази вини лікарки Анни Марич.

«Судово-медична експертиза встановила, що необережні дії лікаря, ймовірно, призвели до трагедії. Якщо вона би вчасно поклала мене в лікарню, обстежила, провела ургентний кесарів розтин, то можна було би того уникнути», – каже Олена Чередєєва.

Жінка зазначила, що після пологів медики не скерували на експертизу плаценту, що могло б дати більше відповідей на питання у справі, а натомість цей біоматеріал в лікарні поспішно утилізували.

«Лікар, який нічого не приховує і не боїться, а впевнений в собі, дбає про те, щоб передати плаценту на експертизу, а в цьому випадку її знищили. Зі слів лікарки, плаценту передали санітарці, а санітарка – літня жінка – пояснила, що нічого не знала, робила свою роботу і те, що їй сказали», – розповіла Олена Чередєєва.

Постраждале подружжя військовослужбовця, яка втратило дитину, сподівається на справедливе рішення суду в цій справі. «Для нас дуже важливо добитися справедливості у справі про смерть нашого довгоочікуваного новонародженого сина з недбалості лікарки Анни Марич заради його світлої пам’яті», – зауважила Олена Чередєєва.

У прокуратурі Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що справу про неналежне виконання професійних обов’язків (ч. 2 ст. 140 ККУ) 38-річною лікаркою з Пустомитів з обвинувальним висновком скерували на розгляд до Пустомитівського районного суду. На час слідства Анну Марич не відсторонювали від роботи, вона продовжувала працювати в пологовому відділенні лікарні.

Анна Марич у телефонній розмові із ZAXID.NET зазначила, що не визнає свою вину в цій справі, від більш детальних коментарів вона відмовилася.

У квітні 2021 року подружжя Олени та Максима Чередєєвих втратило новонародженого сина після пологів у Пустомитівській лікарні, які приймала лікарка Анна Марич. Перебіг вагітності у жінки був нормальним. У висновку патологоанатома написано, що причиною смерті немовляти є важка асфіксія (удушення) при пологах.