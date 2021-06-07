Пологове відділення Пустомитівської ЦРЛ, де 20 квітня львів'янка Олена Чередєєва народила сина

Подружжя Олени та Максима Чередєєвих звернулося зі скаргою до департаменту охорони здоров’я ЛОДА та з заявою до поліції на лікарку акушер-гінеколога з Пустомитівської центральної районної лікарні Анну Марич. У квітні лікарка приймала пологи у львів’янки Олени Чередєєвої, і новонароджений хлопчик помер на третій день попри здорову і стабільну вагітність матері. У висновку патологоанатома написано, що причиною смерті є важка асфіксія (удушення) при пологах.

34-річна львів’янка Олена Чередєєва розповіла ZAXID.NET, що спершу не планувала народжувати у Пустомитах. Вийшло так, що подружжя переїхало до батьків у село біля Пустомитів, тому що робили ремонт у львівській квартирі та облаштовували дитячу кімнату. Вагітність у жінки проходила добре, жодних патологій не було. «В мене не було страхів народжувати у районній лікарні, я там першу дитину родила, і все було добре», – розповіла Олена Чередєєва.

За кілька днів до запланованих пологів, у п’ятницю, 16 квітня, Олена перестала відчувати рухи дитини і одразу звернулася до лікарки, в якої запланувала народжувати, акушера-гінеколога Анни Марич.

«Вона мене взяла на крісло, подивилася і сказала, що матка ще не відкрилася достатньо, щоб йти народжувати. Але я помітила, що після огляду рукавичка у лікарки була вся в крові темно-бурого кольору. Крові було багато, і це мене вразило. Потім вона послухала серцебиття дитини, сказала, що воно є. За словами лікарки, дитина притихла, бо готується і набирається сил перед пологами», – розповіла породілля Олена Чередєєва.

Того дня лікарка заспокоїла вагітну, що все гаразд, і відправила жінку додому. Через два дні, у понеділок вранці, 19 квітня, в Олени Чередєєвої почалися легкі перейми та виділення, вона зразу ж задзвонила до акушерки.

«Я сказала, що в мене якісь виділення темні, а лікарка спитала, чи є перейми. Я сказала, що перейми є, але нерегулярні, то сильніші, то легші. Лікарка мені порадила бути вдома, стежити за регулярністю перейм через мобільний додаток і протягом дня, щоб сильно не боліло, приймати ношпу. Сказала: "Родити ще не час"», – додала породілля.

Акушерка Анна Марич, яка приймала пологи у Олени Чередєєвої, новонароджений син якої помер через удушення при народженні (фото Facebook)

Але Олена таки поїхала в лікарню, і коли вже була під дверима пологового відділення, акушерка телефоном сказала, що її немає на роботі. «Анна Марич порадила мені повертатися додому і знову випити ношпу, бо це можуть бути тренувальні перейми, і знову сказала, що ще немає потреби в госпіталізації», – розповіла породілля.

Жінка повернулася додому. І вже в ніч з 19 на 20 квітня близько 05:00 години ранку в Олени відійшли води темно-бурого кольору, вона негайно поїхала до лікарні. Там вагітна вже нарешті потрапила на огляд до своєї акушерки Марич, і лікарка одразу її відправила у пологовий зал.

Через кілька годин, у вівторок, 20 квітня, Олена Чередєєва народила хлопчика вагою 3 кг, зростом 52 см.

«Він народився і не рухався. Я на нього дивлюся, а він такого зелено-гірчичного кольору, як лавровий лист. Я спитала в лікаря, чи син живий, а всі, хто був в палаті, стали і дивляться на нього і нічого не роблять», – згадує породілля, – «Потім дитині обрізали пуповину, і вийшло так, що він зробив перший вдих і почав задихатися. Як виявилося потім, дитина випорожнилася внутрішньоутробно, саме тому в мене були темні води. Ще в утробі він ковтав цей меконій [перші фекалії новонародженої дитини], цей бруд йому потрапив в ніс, в рот. І коли він зробив перший вдих, той меконій заблокував йому дихання», – додала породілля.

Тоді до палати збіглися й інші лікарі, була завідуюча відділенням Валентина Оленюк, вони намагалися інтубувати дитину, поставити у трахею трубку, аби відновити дихання. Це вдалося не одразу. За словами Олени Чередєєвої, реанімаційні заходи відбувалися приблизно півгодини. Хлопчику робили масаж серця, розтирали легені, кололи адреналін, і коли таки змогли поставити трубку в трахею, він почав дихати.

Через дві години після народження у Пустомити за дитиною зі Львова приїхав реанімобіль. Хлопчика забрали в ОХМАТДИТ. У львівській лікарні дитину намагалися стабілізувати, але дитина померла через три дні від народження, 23 квітня.

«Патологоанатом, яка проводила розтин, сказала, що дитина була здорова. І пояснила, що причиною смерті сина стала гостра асфіксія, удушення після пологів і постреанімаційний синдром, який вдарив по всіх органах. У нього були уражені легені, печінка і ще гематома на голові. У висновку вказано, що причина смерті – удушення при народженні», – розповіла породілля Олена.

Подружжя Чередєєвих переконане, що дитині невчасно прочистили дихальні шляхи, крім того, темні і брудні виділення, про які Олена повідомляла акушерку за кілька годин до пологів, мали б насторожити лікарку Анну Марич. Вони впевнені, що лікарка діяла легковажно і відтягувала госпіталізацію, через що помер їхній син.

ZAXID.NET намагався поспілкувався з акушером-гінекологом Пустомитівської ЦРЛ Анною Марич, проте, почувши запитання від журналістки, лікарка кинула слухавку і більше на зв'язок не виходила. Завідувачка пологового відділення Валентина Оленюк також кинула слухавку ще до того, як почула запитання від журналістки.

Заступниця керівника департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ірина Шурпак повідомила ZAXID.NET, що незабаром буде створена робоча група, яка аналізуватиме цей випадок. Тим часом поліція вже відкрила кримінальне провадження і почала розслідування через неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.