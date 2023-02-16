Дитині за кілька днів до смерті зробили операцію через вроджену ваду серця

У суботу, 11 лютого, в одній з дитячих лікарень Львова померло тримісячне немовля, яке незадовго перед тим перенесло операцію. Про це ZAXID.NET повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Повідомлення про смерть хлопчика надійшло в поліцію о 7:40 в суботу. Слідчі виїхали на місце. За фактом смерті дитини розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Як стало відомо ZAXID.NET, дитина померла в лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова.

У Першому ТМО Львова у відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET повідомили, що дитина мала важку ваду, що напряму загрожувала її життю, і єдиним методом лікування патології була складна операція.

«Під час перебування у медичному закладі дитина отримувала повний обсяг медичної допомоги на всіх етапах лікування з дотриманням протоколу надання медичної допомоги, затвердженого МОЗ. Також в повному обсязі було дотримано посадових інструкцій та стандартів надання медичної допомоги. Через складність клінічного випадку, усі намагання медпрацівників врятувати пацієнту життя, на жаль, виявилися марними», – прокоментував керівник Першого ТМО Олег Самчук.