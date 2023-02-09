Операція тривала три години і пройшла успішно

Кардіохірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая прооперували п’ятимісячну дівчинку з Нововолинська, у якої діагностували вроджену ваду – дефект перегородки між шлуночками серця. Аби усунути її, лікарям довелося зупинити серце маляти. Оперували маленьку мініінвазивно, тобто через невеликий розріз.

Лікарі кажуть, що вада, яку діагностували у маленької Єви, є однією з найпоширеніших вроджених вад серця у дітей. На 1000 новонароджених зустрічається 2-6 таких випадків. Зазвичай таку ваду діагностують ще до народження дитинки або вже у пологовому будинку.

Та у маленької мешканки Нововолинська вроджену ваду виявили лише згодом, під час планового УЗД. У західному регіоні таких дітей оперують лише у Львові, тож немовля опинилося в лікарні св. Миколая.

«Дефект міжшлуночкової перегородки призводить до того, що в правий шлуночок серця та легеневу артерію надходить підвищена кількість крові. По-перше, серце дитини змушене працювати в режимі перевантаження По-друге - підвищується тиск крові в судинах легень. Тоді в дитини утруднюється дихання та розвивається кисневе голодування. Через це страждають головний мозок, нирки та саме серце», – кажуть у лікарні.

Єдиний порятунок для дитини – операція. Аби післяопераційний шрам згодом був не дуже помітний, кардіохірурги вирішили оперувати мініінвазивно – через маленький розріз завдовжки 4 см, що сховається під рукою дитини. І щоб усунути ваду серця дитини, спеціалістам довелося зупинили серце Єви.

У лікарні кажуть, що виконувати таке складне мініінвазивне втручання спеціалісти можуть завдяки надсучасному обладнанню – апарату штучного кровообігу Stockert S5, який лікарні передала німецька благодійна організація.

Операція тривала три години й минула успішно. З маленькою вже все гаразд. На сьомий день після операції дівчинка поїхала додому, у Нововолинськ.