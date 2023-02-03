З маленькою вже все добре і вона поїхала додому

До львівської дитячої лікарні св. Миколая «швидка» доставила із Закарпаття немовля, яке вже не могло самостійно дихати. У лікарні на крихітну пацієнтку уже чекала команда дитячих кардіохірургів, котрі після невідкладного обстеження відразу взяли дитину в операційну. Дитині провели складну операцію на серці. Таких оперативних втручань у Львові ще не робили, повідомили в лікарні.

Маленька пацієнтка на ім’я Марічка із Закарпаття. Її 24-річна мама готувалася вже до виписки з пологового будинку у Мукачево, коли на третю добу лікарі почули шум в серці . Далі – реанімація та важка дорога до Львова. Маленьку підключили до апарата штучної вентиляції легень.

У Львові на дівчинку чекала команда дитячих кардіохірургів. Дитині провели термінові обстеження: фракція викиду, тобто показник ефективності роботи серцевого м’яза - 16% при нормі 60-70%. У маленької був критичний аортальний стеноз. Тож її відразу взяли в операційну.

Дівчинці зробили складну операцію на серці, яких досі у Львові ще не виконували

«Критичний аортальний стеноз зустрічається лише у 3% усій дітей, що народжуються з вадами. Проявляється деформацією стулок та звуженням отвору клапана, розташованого між аортою – основною артерією, що відходить від серця - та лівим шлуночком, у якому починається велике коло кровообігу», – кажуть у лікарні.

У дівчинки кров погано відходила з лівого шлуночка до висхідної аорти. Окрім того, отвір клапана був настільки маленький, що лівому шлуночку було важко скорочуватись і він починав відмовляти.

Рятували дівчинку у два етапи. Спершу методом балонної вальвулопластики клапана лікарі стабілізували функцію лівого шлуночка. Іншими словами, через маленький прокол артерії на нозі завели катетер з балончиком і розширили аортальний клапан.

Фракція викиду лівого шлуночка відразу відновилася до 35-40%. Проте дитина все ще перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Отвір капана серця був надто малим і дівчинка не могла самостійно дихати. Аби врятувати маля, медики зробили складну операцію Росс-Конно.

на 21 день Марічка з мамою поїхала додому, на Закарпаття

«На цьому етапі лікарі виконали заміну аортального клапана її власним клапаном легеневої артерії. Тоді - розширили зону під аортальним клапаном та реімплантували коронарні артерії в уже новий аортальний клапан. А на місці легеневого клапана вшили штучний судинний протез з клапаном усередині. Операція зайняла понад 7 годин», – повідомили в лікарні.

На восьмий день Марічку від’єднали від апарата ШВЛ і вона нарешті почала дихати самостійно. Ще тиждень маленька провела у реанімації, далі продовжила лікування у відділенні дитячої кардіохірургії. І на 21 день поїхала додому, на Закарпаття.