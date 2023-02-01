Пухлину видалили через три п'ятиміліметрові проколи

Дитячі хірурги львівської лікарні св. Миколая спільно з колегою з Прикарпаття видалили однорічному хлопчику 10-сантиметрову злоякісну пухлину через три 5-мм проколи. Утвір вростав в органи хлопчика і міг розповсюдитися по всьому організму. Попереду на маленького пацієнта чекає ще одна реконструктивна операція, повідомили в лікарні.

Влітку минулого року мати Матвія Вікторія помітила, що у сина збільшився живіт. Він температурив, мав проблеми з сечопусканням та випорожненням. Лікарі Івано-Франківська, до яких жінка звернулася по допомогу, спершу запідозрили кишкову непрохідність. Та результати біопсії та комп’ютерної томографії показали ембріональну рабдоміосаркому – майже 10-сантиметрову пухлину м’яких тканин. Злоякісне утворення локалізувалось у малому тазу.

Команда хірургів, яка оперувала хлопчика

Матвій отримав вісім курсів хіміотерапії. Утворення зменшилося більш, ніж удвічі, але продовжувало вростати в прилеглі внутрішні органи.

Дитину треба було терміново оперувати. І хлопчик з мамою приїхав до львівської дитячої лікарні.

До складу операційної бригади, яка оперувала хлопчика, увійшли керівник Центру хірургії Андрій Дворакевич, завідувач хірургічного відділення Олександр Калінчук, завідувач відділення урології Дмитро Шевчук і хірург Івано-Франківської дитячої обласної клінічної лікарні Юрій Томащук.

«Через три п’ятиміліметрові проколи спеціалісти видалили пухлину та уражений нею сечовий міхур, простату та передню стінку прямої кишки. Для відходження сечі вивели сечоводи на живіт. Частину кишківника хлопчика лікарям вдалося урятувати», – кажуть в лікарні.

Тепер на Матвійка чекає післяопераційна реабілітація. Згодом ще декілька курсів хіміо- та променевої терапії. Після повного одужання дитині планують провести ще одну реконструктивну операцію, під час якої сформують новий сечовий міхур.