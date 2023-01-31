Софія стала першою пацієнткою цього року, якій успішно провели трансплантацію

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі успішно провели першу цього року аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку. Пацієнткою стала 11-річна Софія з Донеччини, яка бореться із важким злоякісним захворюванням – рабдоміосаркомою нижньої щелепи.

Пухлину у дівчинки виявили у лікарні Харкова, куди батьки привезли доньку з Торецька на консультацію. Але вони не змогли продовжити там лікування через постійні обстріли.

У батьків була можливість вивезти доньку Софію на лікування на кордон, але вони вирішили продовжити лікування у Львові, повідомили в лікарні.

У дівчинки діагностували високозлоякісну саркому з метастазами. Торік у липні дівчинку прооперувала команда хірургів Центру разом з відомим хірургом з Туреччини Хаканом Агіром.

Операція була складна і тривала понад 12 годин. Пухлина зачепила багато важливих елементів, тож хірургам довелось видалити значну частину нижньої щелепи.

«Після операції та 9 блоків хіміотерапії хвороба поступово відступила. Завершальним етапом лікування є високодозова хіміотерапія з подальшою трансплантацією кісткового мозку. Але Софійку чекає ще повторна пересадка стовбурових клітин, щоб остаточно знищити залишкові явища у її легенях», - повідомила дитяча онкологиня Христина Запоточна.

Керівник клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Роман Кізима додав, що до лікування дитини у Львові була залучена онкологічна, хірургічна та анестезіологічна команда фахівців та закордонні колеги.

«Цього року дівчинка стала першою, кому успішно проведена аутологічна трансплантація стовбурових клітин кісткового мозку», – повідомив Роман Кізима.

Нагадаємо, першу аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку трирічній дівчинці з Волині у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі успішно провели у липні 2022 року.

Загалом у Центрі провели чотири трансплантації стовбурових клітин кісткового мозку і у 2023 році – першу. Пересадки планують проводити на постійній основі дітям з усього західного регіону. Трансплантація кісткового мозку підвищує ефективність лікування раку, а інколи є єдиною можливістю вилікувати дитину. Щороку лише на Львівщині близько 10 дітей потребують пересадки кісткового мозку. Приблизно така ж кількість дітей є і в інших областях Західної України.

Трансплантації для пацієнтів є безкоштовними, точніше, на них лікарні платить держава.