Рівненський обласний перинатальний центр

На Рівненщині поліція відкрила кримінальне провадження щодо смерті немовляти у лікарні. Слідство не розголошує назву медзакладу, однак з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про Рівненський перинатальний центр. Коментарів щодо цієї ситуації у медзакладі наразі не надають.

Зауважимо, що постраждала породілля опублікувала свою версію подій у Facebook-спільноті «Білі халати Рівного». За її словами, вагітність проходила добре. Однак пологи проходили з ускладненнями, а лікарка використала заборонений прийом Крістеллера, коли дитину буквально «видавлюють».

«Лікарці не подобались мої пологи, казала швидше, що "ти егоїстка, там дитина", що "якщо дитина буде синя чи не заплаче, щоб не питала в мене чому". Народжувала я лежачи, і останні рази говорила мені тужитись без переймів, шоб пришвидшити, давила руками на живіт (застосовуючи прийом Крістеллера, який є заборонений)», – розповіла Даша Юфимчук.

Після народження хлопчику одразу почали проводити реанімаційні заходи, але врятувати його життя не вдалося. Патологоанатом пізніше написав, що причиною смерті стала асфіксія, тобто удушення під час пологів.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, 12 вересня 20-річна породілля звернулась із заявою до правоохоронців.

«За цим фактом слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Поліцейські встановлюють усі обставини події в рамках кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що санкція статті передбачає максимум до трьох років ув'язнення. Розслідування справи триває.