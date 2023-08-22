Фото померлого 10-річного Богдана Скиданчука

У Рівному поліція розслідує кримінальне провадження про смерть 10-річного хлопчика у нейрохірургічному відділенні міської лікарні. У поліцію звернулись батьки 10-річного Богдана, якого 7 серпня госпіталізували з травмою голови. Батьки хлопчика переконують, що лікарі не надали йому необхідну допомогу.

Як розповіла «Суспільному» матір померлого хлопця Тетяна Скиданчук, в медзаклад дитину доправили 7 серпня після того, як вдома йому на голову впала штанга. За її словами, спершу хлопець не мав ніяких критичних симптомів, лише постійно скаржився на головний біль.

За її словами, гірше йому стало в ніч на 9 серпня після введення препаратів: за словами матері, на тілі хлопчика з'явились плями, схожі на алергію, а в дитини сталася зупинка дихання. Після цього хлопцеві терміново провели операцію на голові через різкий набряк лівої та правої півкулі. Однак, це не допомогло – Богдан так і не прийшов до тями і 11 серпня помер у медзакладі.

Заступник головного лікаря з хірургічної роботи Ігор Дундюк запевняє, що персонал лікарні робив усе за протоколом, і що хлопцеві вводили лише ті препарати, які були йому потрібні за життєвими показами.

«Буде висновок судово-медичної експертизи, буде створена комісія – лише тоді зможемо сказати. Але ж те, що батьки звинувачують, що були введені препарати, які призвели до анафілактичного шоку, чи будь-якої алергічної реакції – я з цим категорично не згоден», – зазначив він.

17 серпня батьки написали заяву в поліцію. За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинили тяжкі наслідки для дитини, розпочали досудове розслідування, зазначила пресофіцерка Нацполіції в Рівненській області Марія Юстицька. Санкція статті передбачає максимум до трьох років ув'язнення.

Богдана поховали 13 серпня. Причиною смерті у лікарському свідоцтві про смерть зазначений перелом кісток черепа та обличчя. До смерті призвів «набряк-набухання та компресія головного мозку».