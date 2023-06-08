Суд виправдав анестезіолога обласної лікарні, якого звинувачували у смерті 39-річної пацієнтки. За версією слідства, лікар невчасно надав жінці допомогу, внаслідок чого вона згодом померла. Чоловік та матір загиблої жінки вимагали призначити лікареві максимальне покарання та подали цивільні позови на відшкодування 1,5 млн грн моральної компенсації, але суд їх не задовольнив.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, обвинувачений працює анестезіологом у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка.

31 липня 2020 року у медзаклад поступила 39-річна пацієнтка із показами до оперативного втручання на щитоподібній залозі. Того ж дня хірург видалив їй орган. Операція минула успішно, пацієнтку перевели у післяопераційну палату.

Ввечері у жінки різко погіршився стан: вона почала скаржитись на утруднене дихання. За версією слідства, медперсонал звернувся до лікаря-анестезіолога, який того дня був на чергуванні, однак він не пішов до пацієнтки сам, а відправив лікаря-інтерна без належної кваліфікації. Згодом лікар таки прийшов, однак через невчасно надану допомогу в жінки виник набряк мозку, внаслідок якого вона померла 13 серпня.

Анестезіологу вручили підозру за ст. 140 ККУ (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило важкі наслідки). Санкція статті передбачає до двох років ув'язнення.

На судовому засіданні обвинувачений лікар своєї провини не визнав. Пояснив, що ввечері того дня займався пацієнтом з серцевою недостатністю у іншому відділенні.

«В ході надання допомоги пацієнту він отримав телефонний дзвінок від лікаря-інтерна, яка повідомила йому, що іде у відділення лапароскопії, оскільки комусь стало погано. Він не заперечував. Оскільки він надавав допомогу пацієнту, сказав їй, що підійде слідом за нею. Додатково зазначив, що інформації про пацієнта та її реальний стан від [інтерна] не отримував. Також особистого виклику з відділення лапароскопії чи від постової медсестри не отримував», – зазначив обвинувачений.

Коли він прийшов у відділення лапароскопії, то жінка була в стані клінічної смерті. Зазначив, що провів усі необхідні реанімаційні заходи за протоколом.

Матір та чоловік загиблої пацієнтки просили суд призначити лікареві максимальне покарання, оскільки переконані, що він винен у ненаданні їй своєчасної допомоги.

Однак суддя Дмитро Яковлєв дійшов до висновку, що винуватість лікаря не підтверджується. Один з аргументів – сторона обвинувачення не надала жодного нормативного документу, які б визначали час реагування на виклик, механізм або процедуру надання невідкладної допомоги.

«На переконання суду, чинником, який привів до несвоєчасного надання кваліфікованої медичної допомоги хворій, що спричинило настання тяжких наслідків, була неналежна організація лікувального процесу в КП «Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка» Рівненської обласної ради», – йдеться у вироку.

Тож суддя визнав лікаря невинуватим та постановив виправдати у зв'язку з недоведеністю його вини. Також суддя відхилив цивільні позови матері та чоловіка загиблої, які вимагали моральної компенсації по 1,5 млн грн.

Вирок ще не набрав законної сили, сторона обвинувачення може подати апеляцію.