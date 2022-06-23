Лікаря-акушера Тернопільського перинатального центру судитимуть за недбалість, яка привезла до смерті новонародженої дитини. Слідчі вважають, що в квітні 2018 року лікар неправильно поставив діагноз і запізно ухвалив рішення про операцію. Немовля померло згодом після народження. За професійну недбалість лікарю загрожує до трьох років тюрми.

Про завершення розслідування у цій справі повідомила Тернопільська обласна прокуратура. Слідство вважає, що у квітні 2018 року лікар-акушер, приймаючи пологи у мешканки області, недооцінив усі ризики вагітності й пологів. Він запізно ухвалив рішення про оперативне втручання, відтак через чотири дні після народження дитина померла у лікарні.

Під час досудового розслідування встановили причинно-наслідковий зв’язок між непрофесійними діями акушера та смертю дитини.

«Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно лікаря медичного закладу, який неналежно виконував свої професійні обов’язки і через неправильно встановлений ним діагноз та дії при пологах спричинено непоправну шкоду життю і здоров’ю немовляти», – повідомляє прокуратура.

Йдеться про лікаря-акушера Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина», який почав працювати у цьому медзакладі в 2008 році. У жовтні 2021 року йому вручили підозру у неналежному виконанні лікарських обов'язків, за що йому загрожує максимум до трьох років ув'язнення.

Судячи з ухвали Тернопільського міськрайонного суду, захисник лікаря затягував ознайомлення з матеріалами. Тому суд призначив йому лише 15 днів на те, аби це зробити. Цей термін закінчився, тож незабаром справу розглядатимуть у суді.