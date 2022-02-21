Після пологів жінка перебуває в лікарні у важкому стані

У Тернополі 19-річна дівчина народила мертву дитину у власній квартирі, після чого викликала поліцію та швидку. Пологи відбулися на шостому місяці вагітності. Наразі правоохоронці перевіряють, чи дівчина народила дитину вже мертвою. Про інцидент, який стався цих вихідних, ZAXID.NET повідомили правоохоронці.

Нещасний випадок трапився в одному із багатоквартирних будинків на проспекті Степана Бандери. Прес-секретар поліції Сергій Крета розповів ZAXID.NET, що 19-річна мешканка Тернополя сама народила дитину у помешканні. «Пологи розпочалися у квартирі, дитина померла. Зараз слідство та експерти будуть встановлювати, чи немовля народилося вже мертвим і при яких обставинах це сталося», – розповів Сергій Крета.

За словами правоохоронців пологи у 19-річної тернополянки розпочалися на шостому місяці вагітності. У прокуратурі Тернопільщини поінформували ZAXID.NET, що жінка зараз перебуває в лікарні. «19-річна тернополянка народила дитину на шостому місяці. Вона була в шоковому стані. Дитина не жива, а жінку швидка забрала в лікарню. Попередньо, криміналу в цій ситуації не має», – додали в прокуратурі області.

Правоохоронці все ж порушили справу і внесли відомості в ЄРДР за ст. 115 ККУ (вбивство з приміткою «нещасний випадок»). Наразі триває розслідування і проводяться експертизи.