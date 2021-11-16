У вівторок, 16 листопада, охоронець новороздільського коледжу знайшов новонароджену дитину, яку підкинули на сходи їдальні. За інформацією ZAXID.NET з власних джерел у поліції – дівчинка жива, вона була загорнена у великий шафр. У Новороздільській міській лікарні ZAXID.NET підтвердили, що був такий випадок, зараз дитина перебуває під наглядом лікарів.

Близько 10:30 охоронець політехнічного коледжу у Новому Роздолі здійснював обхід території коледжу на вул. Степана Бандери, 8 у центрі міста. Чоловік помітив невеликий згорток на сходах при вході до їдальні. Спершу подумав, що це сміття, але коли підійшов ближче, то помітив, що у великий шарф загорнене немовля. Дівчинка була живою. Чоловік одразу викликав швидку та поліцію.

На цих сходах охоронець і знайшов новонароджену дівчинку

Як повідомила ZAXID.NET заступниця головного лікаря Новороздільської міської лікарні Ольга Шелудько, дівчинку привезли до лікарні близько 11:00 працівники поліції. Її обстежили: маленька здорова, лише трохи переохолоджена.

«Вага дитини – 3150 г, зріст – 50 см. Дівчинку підкинули буквально через кілька годин після народження. Зараз вона у дитячому відділенні лікарні. У неї відібрали аналізи, результати будуть відомі завтра. Якщо вони будуть у нормі, то ми готуватимемо документи для передачі маленької у будинок дитини», – розповіла Ольга Шелудько.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції, зараз правоохоронці встановляють особу матері дитини.