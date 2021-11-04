Жінка пояснює, що в неї була післяпологова депресія

Правоохоронцям Тернопільщини вдалося розшукати жінку, яка народила, а потім викинула свою дитину у містечку Товсте. Нею виявилася 31-річна жителька села Нагіряни. Жінка заміжня і вже має четверо дітей.

Заступниця голови Товстенської територіальної громади Уляна Гуменюк розповіла ZAXID.NET, що сім'я жінки середнього достатку, ніколи на обліку як неблагополучна в соціальних службах не стояла. Чоловік їздить на заробітки і забезпечує сім'ю.

Після того, як про вчинок дружини дізнався чоловік, жінка вирішила повернути дитину. Наразі для хлопчика виготовляють свідоцтво про народження. Назвуть Дмитром Михайловичем. Жінка, яка ж покинула сина на холоді, може повернути його, якщо протягом двох тижнів доведе, що вона дійсно його мати. А вже після двох тижнів, то сім'я зможе його усиновити.

Правоохоронці ж додають, що свій вчинок жінка пояснює тим, що в неї була післяпологова депресія. «В неї, з її слів, була післяродова травма. Вона не все зараз розуміє, що з нею діялося і тому скоїла такий вчинок», – розповів ZAXID.NET начальник відділу комунікацій ГУНП в Тернопільській області Сергій Крета.

Нагадаємо, що в покинутій будівлі недіючого молокозаводу 2 листопада 14-річна дівчина вранці знайшла пакет з немовлям. Жителька містечка не розгубилася, а забрала дитину і віднесла її до найближчого магазину. Там вже викликали поліцію і медиків з швидкої допомоги.

В обласній дитячій лікарні розповіли, що хлопчик народився в сорочці, адже якби пробув на холоді ще б годину, то замерз. У нього діагностували пневмонію.