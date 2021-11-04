Двоє хлопчиків зараз перебувають у берегівській лікарні

Поліцейські спільно із соцслужбами вилучили від 28-річної мешканки села Вари Берегівського району двох синів – одно- та дворічного хлопчиків. Діти перебували у приміщенні без тепла та їжі, в антисанітарних умовах і були простуджені. Хлопчиків доставили до лікарні, у сім’ї проживає ще троє старших дітей, їх хочуть забрати до дитбудинку.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, у середу, 3 листопада, до правоохоронців звернулись представники місцевої влади та повідомили, що в одній із сімей у селі Вари маленькі діти проживають у неналежних умовах та без піклування батьків.

Під час проведення перевірки поліція знайшла малолітніх хлопчиків, які перебували у будинку в антисанітарних умовах, без їжі та тепла, а також мали явні ознаки простудних захворювань.

«Спільно з працівниками служби у справах дітей, інспектори сектору ювенальної превенції поліції Берегівщини вилучили від матері однорічного та дворічного хлопчиків. Тепер малюки перебувають у дитячій лікарні у Берегові. Лікарі надали хлопчикам необхідну допомогу та проводять їх комплексний медичний огляд», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Наразі матір дітей, 28-річна місцева мешканка, нестиме адміністративну відповідальність відповідно до статті 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Максимальне покарання за таке правопорушення – штраф у сумі 1700 грн.