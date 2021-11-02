У Луцьку 33-річна жінка завдала численних ножових поранень собі та своїй майже дворічній доньці. Інцидент стався в ніч на 2 листопада в одній з багатоповерхівок на проспекті Молоді. Обох потерпілих з множинними колото-різаними ранами госпіталізували у відділення реанімації. Поліція чекає, коли жінка прийде до тями, щоб допитати її. Наразі причини такого вчинку невідомі.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався у ніч на 2 листопада. У багатоповерхівці на проспекті Молоді жінка нанесла гострим предметом ушкодження собі та дочці. За яких обставин це сталось і що спричинило такий вчинок, з'ясовуватиме поліція, як тільки жінка прийде до тями. Досі правоохоронці не змогли її опитати.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, жінці 33 роки, а її доньці у грудні буде два роки.

Агентство «Волинські новини» з посиланням на власні джерела повідомило, що поліцію викликав чоловік постраждалої жінки. За його словами, він з другою донькою спав у іншій кімнаті, коли почув стогін. Зайшовши до кімнати, він побачив закривавлену дружину і доньку, і одразу викликав правоохоронців.

На місце виїхали дві швидкі. Жінку з множинними колото-різаними ранами доставили у міську клінічну лікарню. Дитину віком 1 рік та 10 місяців відвезли в обласну дитячу лікарню також з колото-різаними ранами. Наразі вони перебувають у реанімаційному відділенні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає ув'язнення від десяти до 15 років.