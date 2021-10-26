Поліція з'ясувала, що до цього інциденту чоловік не мав судимостей

У Луцьку затримали 21-річного чоловіка, який з ножем напав на перехожого через «раптове бажання вбити». До цього юнак не мав судимості. Нападника затримала поліція і доправила до СІЗО, де він перебуватиме до обрання йому запобіжного заходу. За замах на вбивство йому загрожує від семи до 15 років тюрми. 45-річний чоловік, на якого напав зловмисник, вижив, його доправили до лікарні з колото-різаними ранами щоки та грудної клітки.

Як повідомили у департаменті карного розшуку, інцидент стався ввечері у понеділок, 25 жовтня. На одній з вулиць Луцька, назву якої не уточнюють, 21-річний чоловік напав на перехожого з ножем.

«Подія відбулася у звичайному житловому районі, поблизу багатоповерхового будинку та низки магазинів. 21-річний місцевий житель, маючи на меті заподіяння смерті іншій особі, умисно наніс перехожому ножові поранення. Моторошний злочин фігурант не довів до планованого завершення через причини, які від нього не залежали», – йдеться у повідомленні.

Постраждалого 45-річного чоловіка госпіталізували з колото-різаними ранами щоки та грудної клітки. Згодом медики повідомили поліцію про напад. Оперативникам вдалось швидко знайти нападника. Виявилось, що затриманий юнак до цього не був судимий. Щодо мотивів нападу він зізнався, що у нього «раптово з'явилось бажання вбити», тож злочин він не планував.

Чоловіка затримали та доправили до СІЗО. До рішення суду про запобіжний захід він перебуватиме під вартою. Наразі справу кваліфікують за ч.3 ст. 15 ККУ (замах на злочин) та ч.1 ст. 115 (убивство). Санкція статті 115 передбачає ув'язнення від семи до 15 років.