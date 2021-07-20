Від рук чоловіка загинула 56-річна дружина та 22-річна донька

Зранку у вівторок, 20 липня, у луцькій багатоповерхівці 62-річний чоловік зарубав сокирою дружину та доньку. Відомо, що подружжя було розлучене, а чоловік стояв на обліку як сімейний насильник. Заява від сусідів надійшла до поліції близько 7 години ранку. На місце прибули патрульні, які затримали підозрюваного. Також у квартирі виявили тіла двох жінок: 56 і 22 років. Поліція розслідує справу за п.1 ч.2 статті 115, санкція статті передбачає до 15 років тюрми, або навіть довічне ув'язнення.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався 20 липня, у вівторок. О 7:15 поліція отримала повідомлення від сусідів про те, що їхній 62-річний сусід вбив свою дружину та доньку. «За лічені хвилини на місце події прибули патрульні поліцейські, які затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства. У квартирі вони виявили тіла двох жінок – 56 та 22 років», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі поліції Волині підтвердили ZAXID.NET, що чоловік зарубав родичів сокирою. Також, за попередньою інформацією, подружжя було розлучене. Чоловік стояв на обліку як сімейний насильник.

Нині на місці вбивства працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про вручення підозри затриманому та обрання міри запобіжного заходу. Справу поліція розслідуватиме за п.1 ч.2 статті 115 (умисне вбивство двох або більше осіб). Санкція стаття передбачає від десяти до 15 років ув’язнення, або ж навіть позбавлення волі на довічний термін.