За вбивство дружини та доньки Василю Пилип'юку загрожувало довічне ув'язнення

У луцькому СІЗО помер Василь Пилип'юк, який 20 липня зарубав сокирою доньку та дружину. У камері слідчого ізолятора 62-річний чоловік перебував з чотирма ув’язненими. За інформацією поліції, тілесних ушкоджень на його тілі не виявили. Для більш точних висновків тіло направили на судово-медичну експертизу. За злочин йому загрожувало від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Як повідомив головний спеціаліст сектору комунікації поліції Волині Олег Плазовський у коментарі Суспільному, смерть чоловіка зафіксували близько 21:00 у вівторок, 10 серпня. Крім померлого, у камері перебувало ще четверо ув'язнених. «Усі вони опитані слідчими. Було встановлено, що тілесних ушкоджень йому ніхто не завдавав. Щоб встановити остаточну причину смерті, тіло направили на судово-медичну експертизу», – розповів Олег Плазовський.

За фактом смерті ув’язненого правоохоронці внесли відомості в реєстр досудових розслідувань за статтями 115 (убивство) та 140 (неналежне виконання медпрацівником своїх обов’язків, що спричинило важкі наслідки для хворого).

Нагадаємо, 20 липня у Луцьку 62-річний Василь Пилип'юк зарубав сокирою свою 56-річну дружину та 22-річну доньку. Про злочин він розповів сусідці, яка й викликала на місце поліцейських. Пилип'юк стояв на обліку як сімейний насильник, і до цього вже отримував штраф за побиття дружини та доньки. За вбивство йому загрожувало від 10 до 15 років тюрми, або ж навіть довічне ув'язнення.