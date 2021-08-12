Між Василем Пилип'юком та його 19-річним співкамерником виник конфлікт

Вбивцею 62-річного Василя Пилип'юка, який перебував у СІЗО через вбивство дружини і доньки, виявився 19-річний волинянин. У четвер, 12 серпня, слідчі вручили йому підозру. За версією правоохоронців, у понеділок, 9 серпня, між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого Василь Пилип'юк отримав побої, які призвели до смерті. За цей злочин нападнику загрожує від семи до десяти років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури області у четвер, 12 серпня вручили підозру 19-річному чоловіку, який перебуває під вартою в луцькому СІЗО. Слідство вважає, що у понеділок, 9 серпня, у нього виник конфлікт з 62-річним співкамерником, який перебував у слідчому ізоляторі через вбивство дружини та доньки. Нагадаємо, резонансне вбивство сталось у Луцьку 20 липня в одній з багатоповерхівок на проспекті Соборності, де Василь Пилип'юк сокирою зарубав 56-річну дружину та 22-річну доньку.

У результаті конфлікту 19-річний чоловік наніс важкі тілесні ушкодження співкамернику. Від отриманих травм той помер у камері. При первинному огляді зовнішніх ушкоджень поліція не виявила. Але під час розтину з'ясувалось, що 62-річний Василь Пилип'юк мав потрощені ребра, а сам помер від больового шоку.

Підозру слідчі вручили за ч.2 статті 121 (нанесення важких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від семи до десяти років ув'язнення. Відомо також, що чоловік уродженець одного з сіл Ковельського району і до цього вже мав судимість.