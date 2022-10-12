Луцький суд призначив сім з половиною років ув'язнення 19-річному юнаку, який побив до смерті свого співкамерника. Від важких травм 62-річний Василь Пилип'юк помер у слідчому ізоляторі. Він перебував там за підозрою у вбивстві своєї дружини та доньки.

Про вирок суду стало відомо у середу, 12 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Інцидент стався вдень 9 серпня 2021 року у луцькому слідчому ізоляторі. Між двома чоловіками, які перебували у камері, виник конфлікт, під час якого 19-річний раніше судимий мешканець одного з сіл Ковельського району заподіяв своєму 62-річному опоненту смертельних травм. Зазначимо, що в прокуратурі не уточнюють, чому між чоловіками виникла сварка.

Суд визнав його винним у порушенні ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) і призначив йому сім з половиною років ув'язнення.

Зазначимо, що загиблий 62-річний Василь Пилип'юк перебував у СІЗО за підозрою у вбивстві дружини та доньки. 20 липня 2021 року чоловік зарубав сокирою свою 56-річну дружину та 22-річну доньку. Про злочин він розповів сусідці, яка й викликала на місце поліцейських.

Пилип'юк стояв на обліку як сімейний насильник, і до цього вже отримував штраф за побиття дружини та доньки. За вбивство йому загрожувало від десяти до 15 років тюрми, або ж довічне ув'язнення.